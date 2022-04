European Dance Award 2022

Sechs Finalisten verschiedener Stile tanzen hier um den „Golden Colibri“ für Europas beste Dance-Show.

Von Standard und Akrobatik über Latein, Tango Argentino und Bachata bis hin zu Breakdance und Hip-Hop war in den Vorjahren so ziemlich alles vertreten. Neben der prominent besetzten Jury müssen die Tänzer und Formationen in einem der schönsten Säle Deutschlands auch die Zuschauer überzeugen. Für ausreichend Gelegenheit zum Publikumstanz sorgt eine Liveband, auf weiteren Floors legen DJs tanzbare Musik auf. -pat