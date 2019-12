Ev. Stadtkirche: Musikalischer Jahreswechsel

Zum Ausklang des alten Jahres ertönt in der Kleinen Kirche am Marktplatz Kammermusik in verschiedenen Besetzungen von Händel, Mozart und Brahms.

Es spielen Lelio di Tullio (Klarinette), Hans Leptin, Alexander Kosarov (Violine), Dorothée Yan (Viola), Pia Maisch (Cello), Alexander Kadin (Kontrabass) und Norbert Krupp, Orgel (Di, 31.12., 19.30 Uhr). Tags drauf geht’s um die Ecke in die große Stadtkirche zum traditionellen festlichen Neujahrskonzert. Mit strahlend-virtuosen Trompetenklängen begrüßen Rudi Scheck (Solist an der Hamburger Staatsoper) und Eckhard Schmidt aus Stuttgart das Jahr 2020, begleitet von Organist Christian-Markus Raiser. Zu hören gibt es u.a. Bach, Beethoven, Vivaldi, Vierne, Merkel und Manfredini und zu trinken ein Gläschen Sekt (Mi, 1.1., 17 Uhr). -fd