Am 26.7. hat sich der Todestag von María Eva Duarte de Perón zum 70. Mal gejährt.

Mit 33 auf der Höhe ihres politischen Wirkens an Krebs gestorben, wurde „Santa Evita“ zur Legende. Zum bis heute anhaltenden Personenkult trägt auch das Musical von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice mit Songs wie „Don’t Cry For Me, Argentina“ bei.

Darin stürzt zu Beginn die Nachricht vom Ableben das Volk in tiefe Trauer, wobei eine Filmvorführung unterbrochen wird – und Kinobesucher Che erzählt retrospektiv Evitas Lebensgeschichte hin zur gefeierten „Presedenta“, die an der Seite ihres Ehemanns Juan Perón insbesondere die Frauen im Land fördert.

Die Kämpfernatur wird von Musicaldarstellerin Femke Soetenga verkörpert, dem Publikum aus „Dracula“, „Sweeney Todd“ oder „Doktor Schiwago“ bekannt. -pat