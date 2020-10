„Wenn ich eine Kneipe hätte, würde ich sie Zum Glück nennen.“

„Du hast aber keine Kneipe.“ „Ja, zum Glück!“: Wortspiel und Reimorgien, Sinnverdreher und Falschversteher sind mit jeder Menge selbstkomponierter Musik das Markenzeichen von Faltsch Wagoni. Satte 18 Programme und ungezählte CDs hat das Duo Silvana und Thomas Prosperi inzwischen raus – und bildet weiter sein eigenes Genre zwischen Karl Valentin und Dada, Songs und Szenen. Mit Sinn und Hintersinn. Silvana Prosperi stammt aus Karlsruhe, singt und spielt Bass.

Ihr frühes Vorbild: die unvergleichlichen Young Marble Giants, ihre ersten Saitenerfahrungen machte sie in der Dadawave-Band Hauptsache Lustig, meiner ersten und einzigen Kassettentäter-Band. Ich bin also voreingenommen. Thomas ist ein genialer Reimeschmied und Wortkünstler und war unter anderem Namen früher sogar mal fast in den Charts vertreten: Sein Song „Die fliegende Sau auf der Autobahn“ war zu Politbardenzeiten wegen seines Witzes weit vorne und bescherte Trikont damals hohe Verkaufszahlen. -rw