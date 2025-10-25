Familie Flöz

Im neuen Stück „Finale (eine Ouvertüre)“ des Maskentheaters entstehen aus dem Nichts gleich drei kleine Universen, in denen sich die Flöz’schen Charaktere ihren Alltagssorgen widmen.

Drei Geschichten, drei Menschen an Wendepunkten ihres Lebens. Sicher geglaubte Gewissheiten bröckeln, Abgründe tun sich auf… -rw