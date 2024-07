Farzane Vaziritabar – „Gesehen werden“

Im Rahmen der Ausstellung „Mona Hakimi-Schüler – Talking About The Revolution“ hat die Fruchthalle Farzane Vaziritabar (geb. 1987 in Yazd, Iran; lebt und arbeitet in Karlsruhe) eingeladen.

In ihren Werken und Interventionen beschäftigt sich die Künstlerin mit der Situation der Frauen in Iran und kommentiert dabei auch aktuelle politische Konflikte. Vaziritabars Arbeit erzählt eindrücklich und visuell kraftvoll die Geschichte der Pflicht zur Verhüllung des weiblichen Kopfes auf und bezieht dabei auch das Publikum mit ein. In der Fruchthalle präsentiert sie ihre Performance „Gesehen werden“, die sich mit der „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung auseinandersetzt. Der Eintritt zur Performance und in die Ausstellung ist kostenlos. -pat