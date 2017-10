Fast normal (Next To Normal)

Brian Yorkey und Tom Kitt haben für ihr fetzig-berührendes Rock-Musical ein sensibles Thema aufgegriffen.

Und werden dafür nicht nur mit Preisen überhäuft, sondern auch vom Publikum zwischen New York und Fürth bejubelt: Diana und Dan haben vor 18 Jahren ihren Sohn verloren und in den Augen von Diana, die an einer bipolaren Störung leidet, ist der Junge immer noch anwesend... Während der Matinee vor der Premiere (So, 15.10., 11 Uhr) führen Regisseur, Bühnenbildner, Dramaturg und Ensemble in die Inszenierung ein. -pat