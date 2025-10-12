Faszination Orgel

Die Vielfalt bedeutender Orgelbauten präsentiert sich im Programm der Karlsruher Kantoren für die „Orgelwoche“ 2025.

Das Abschlusskonzert von Carsten Wiebusch eröffnet zudem die Festwoche „125 Jahre Christuskirche“. Mit den beiden Großwerken der Orgelsinfonik von Widor und Reger werden zwei unterschiedliche musikalische Visionen für das 20. Jh. vorgestellt: Während bei Widors später Symphonie die Wiederentdeckung der Gregorianik zelebriert wird, öffnet Max Reger in seinem „B-A-C-H“ die harmonischen Türen weit in die Zukunft. -rw