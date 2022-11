Faszination Orgel: Franck & Friends

Anlässlich 200 Jahre César Franck bringt Carsten Wiebusch die zwölf großen Orgelwerke des Franzosen in die Christuskirche.

Franck komponierte seine Musik sehr zurückgezogen auf dem Land. So zeugen sie bei aller Klangmächtigkeit auch von einer gebetsversunkenen Innerlichkeit. Dies verdeutlichen in Teil fünf der Reihe die „Fantasie in A“ und „Prière“ op. 20. Weitere musikalische Gebete kommen von Giacomo Frescobaldi, Felix Mendelssohn Bartholdy und Olivier Messiaen. -fd