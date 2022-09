Faszination Orgel & Friends

Mit zwei Gastkonzerten und einem Heimspiel an der großen Klais-Orgel (1966/2010) geht die „Musik an der Christuskirche“ in den September.

Das Abschlusskonzert der „Karlsruher Orgelspaziergänge“ am „Tag des offenen Denkmals“ (So, 11.9., 18 Uhr) gestaltet Arvid Gast aus Lübeck, Professor für Orgel und Organist an der St. Jakobi-Kirche, die für ihre historischen Orgeln bekannt ist. In seinem Repertoire nehmen Werke des Norddeutschen Barock, von Bach und der Deutschen Romantik eine besondere Stellung ein. Eine Woche später am So, 18.9. konzertiert ab 18 Uhr Mari Fukumoto. Mit dem Gewinn des vierten internationalen Orgelwettbewerbs „Daniel Herz“ in Brixen gelang der gebürtigen Japanerin der Durchbruch. Fukumoto spielt regelmäßig Uraufführungen und arbeitet mit KomponistInnen wie Shiori Usui, Scott Wilson, Rafał Zapała und Elżbieta Sikora zusammen. Seit 2019 lehrt sie an der Weimarer Hochschule für Musik. Am So, 25.9. ist der Organist der Christuskirche, Carsten Wiebusch, mit dem vierten Teil der auf zwölf Konzerte angelegten Reihe „Franck & Friends“ ab 18 Uhr zu erleben. Programmatisch dreht sich bei dieser Ausgabe alles um „Franck & die Franzosen“: Zur Aufführung kommen César Francks „Pièce Héroïque“ sowie Werke von Saint-Saens, Widor und Debussy. -rowa