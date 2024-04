Faszination Orgel: Johannes Lang

Leipzig nimmt unter den Musikstädten der Welt eine herausragende Rolle ein.

Thomasorganist Johannes Lang studierte in Freiburg und errang zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben. Seit 2022 ist er Thomasorganist in Leipzig, es erklingen Werke von Bach, Günter Raphael, Günther Ramin und Robert Schumann. Um 17.30 Uhr gibt’s eine Einführung in den Konzertabend auf der Orgelempore durch den Organisten.

Auch auf die weiteren Konzerte der Reihe darf man sich freuen: In acht Konzerten um die Welt – das ist nicht ganz zu schaffen, aber trotzdem soll im diesjährigen Zyklus „Faszination Orgel“ ein ganzer musikalischer Bildband von Reiserouten, Musik aus europäischen Metropolen, aus Amerika und aus Himmel und Hölle erklingen.

Dabei kommen auch die Jubilare des Jahres 2024, Bruckner, Smetana (200. Geb.), Weckmann (350.), Schönberg (150.) zu Ehren. Der 150. Geburtstag der „Bilder einer Ausstellung“ wird ebenso gefeiert. -rw