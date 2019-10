Die Adaption des Goethe-Monumentalwerks war der Durchbruch für Charles Gounod.

Der Franzose siedelt den Faust in Paris an. Gretchen heißt hier Marguerite, doch ist Faust genauso hoffnungslos sehnsüchtig wie im „Original“. In eindrucksvollen Massenszenen stellt Gounod die Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts dar und besticht immer wieder durch seine Melodien. Regie führt Walter Sutcliffe. -fd