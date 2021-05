Mit Oksana Lyniv am Orchester-Pult, Mezzosopranistin Anna Larsson, Tenor Christian Elsner und dem Film „Das Lied von der Erde For The 21st Century“ eröffnen die „Ludwigsburger Schlossfestspiele“ die Saison.

Die „Fest Spiel Ouvertüre“ findet pandemiebedingt digital in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit Arte Concert statt und wird außerdem auf die „Digitale Bühne“ der „Schlossfestspiele“ (wo es noch bis November on demand zu sehen ist) gestreamt. Sie eröffnet damit ein rein digitales Mai-Festspielprogramm, dem im Juni weitere u.a. digitale Projekte folgen sollen.

Lyniv, als Dirigentin dieses Jahr auch erstmals bei den „Bayreuther Festspielen“ zu Gast, dirigiert in Ludwigsburg van Beethovens 6. Sinfonie („Pastorale“) sowie Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ in einer Bearbeitung von Glen Cortese zum Film „Das Lied von der Erde For The 21st Century“ des Fotografen und Umweltaktivisten J Henry Fair. Dazwischen „erklingt“ John Cages „4’33“ – eine Reflexion über die Stille in der Musik. -ps/pat