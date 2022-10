Festival Improvisierter Musik 2022

Den Festivalauftakt 2022 gestalten das Freiburger Duo Harald Kimmig (Violine) und Ephraim Wegner (Laptop), sowie die Stuttgarter Gruppe Instant PIG, die Musik und Tanz vereint (Mi, 12.10., 19 Uhr).

Der Do, 13.10. startet mit einem Flöten-Solo von Ela Rosenberger, danach legen Lisa Hofmaninger und Judith Schwarz mit Sax, Klarinette und Schlagzeug los. Bei der Combo Abacaxi ist sogar Licht ein Teil der von Rock und Funk beeinflussten Musik (ab 19 Uhr). Nach seinem Kontrabasssolo macht Sebastian Gramss am Fr, 14.10. gemeinsame Sache im Set mit dem FFMK.

Das Trio Na aus Strasbourg lässt es dann mit einem Mix aus Punk und Monk krachen (ab 19 Uhr). Am Sa 15.10. ab 18.30 Uhr zeigt das Trio Sizzle Club seine Vorlieben für Post-Punk und Captain Beefheart. Drum-Ikone Erwin Ditzner bringt Lömsch Lehmann (Saxofon) und Gunter Ruit Kraus (Gitarre) mit. Für japanisch-bayerischen Anarcho-Blues sorgt das Oktett Sasebo (ab 18.30 Uhr).

Den Abschluss am So, 16.10. bestreitet das FFMK selbst in unterschiedlichen Besetzungen (16-22 Uhr). Eine begleitende Ausstellung ehrt die 2021 gestorbene Künstlerin und Musikerin Birgit Spahlinger. -fd