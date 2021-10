Festival Orgel und Jazz 2021

Die Orgel ist das „Instrument des Jahres“ 2021.

Durlach richtet ihr ein dreiteiliges Fest aus und setzt die Instrumentenkönigin in Beziehung zum Jazz. Wohl kaum jemand ist dafür so prädestiniert wie Barbara Dennerlein, die nicht nur an der Hammond B3, sondern auch an der Kirchenorgel mitzureißen weiß. Die „Grand Lady of Organ“ besticht durch ihre ureigene Spielweise des Pedal-Bass, ihre improvisatorischen Fähigkeiten und ein breites Spektrum zwischen Balladen, funky Grooves und Virtuosität (Fr, 8.10., 20 Uhr).

So luftig Astor Piazzollas Tango Nuevo daherkommt, so präzise war seine Melange aus traditionellem Tango und dem Jazz seiner Zeit auskomponiert. Apropos Luft: Die Orgelpfeifen (gespielt von Johannes Blomenkamp) bekommen in dieser ungewöhnlichen Besetzung Gesellschaft von Akkordeon (Christop Obert) und Querflöte (Johannes Hustedt; Sa, 9.10., 20 Uhr). Mit „Rhythm And Pipes“ und der ungewohnten Kombination von Orgel (Christoph Georgii) und Schlagzeug (Tobias Stolz) klingt das Wochenende aus (So, 10.10., 18 Uhr). -fd