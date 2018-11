Festival Zeitlose Musik 2018

Das Ensemble Zeitlose Musik hält, was der Festivalname verspricht.

Egal, von wann ein Musikstück stammt: Wenn es gut ist, wird es gespielt! Der Abend am So, 18.11. steht im Zeichen der musikalischen Familie Couperin. Werke von François und Louis treffen auf Couperin-Inspiriertes von Ravel und Werbitzky sowie Musik von Iliopoulos und des Préz.

Am So, 25.11. geht die Zeitreise von der Renaissance (Monteverdi) über das Barock (Rameau) bis ins Heute in Person von Felix Treiber, Kevin Volans, Frank Thomé und Vadim Werbitzky. Beginn je 18 Uhr im Stephanienbad. -fd