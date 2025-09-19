Festliche Serenaden auf Schloss Favorite

Das dritte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums führt aus dem Barock in die Zeit der Klassik.

Für die kammermusikalische Besetzung mit Querflöte hat die musikalische Leiterin Boriana Baleff eine feine Auslese zusammengestellt: Eines der Flötenquartette von Mozart ist ein echtes Highlight der Wiener Klassik. Dieser war Alessandro Rolla sehr verbunden, der ab 1803 das Orchester der Scala in Mailand leitete und Mozart und Beethoven in Italien bekannt machte. Auch seine eigenen Kompositionen haben einen deutlichen Klassiktouch.

Ergänzt wird das Programm durch Werke von Haydn sowie von Ignaz Pleyel – als Schüler und lebenslanger Freund von Haydn ein schaffensfreudiger Komponist –, dessen Werk etwas in Vergessenheit geraten ist. Grund mehr für das Quantz-Collegium, diesen Komponisten vorzustellen! -rw