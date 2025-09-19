Festliche Serenaden auf Schloss Favorite

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.09.2025

Quantz-Collegium

Das dritte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums führt aus dem Barock in die Zeit der Klassik.

Für die kammermusikalische Besetzung mit Querflöte hat die musikalische Leiterin Boriana Baleff eine feine Auslese zusammengestellt: Eines der Flötenquartette von Mozart ist ein echtes Highlight der Wiener Klassik. Dieser war Alessandro Rolla sehr verbunden, der ab 1803 das Orchester der Scala in Mailand leitete und Mozart und Beethoven in Italien bekannt machte. Auch seine eigenen Kompositionen haben einen deutlichen Klassiktouch.

Ergänzt wird das Programm durch Werke von Haydn sowie von Ignaz Pleyel – als Schüler und lebenslanger Freund von Haydn ein schaffensfreudiger Komponist –, dessen Werk etwas in Vergessenheit geraten ist. Grund mehr für das Quantz-Collegium, diesen Komponisten vorzustellen! -rw

Fr+Sa, 19.+20.9., 20 Uhr; So, 21.9., 19 Uhr, Schloss Favorite, Rastatt-Forch
tickets.inka-magazin.de

Anfang « 10. Atoll-Festival | Staatstheater: Theaterfest & Spielzeiteröffnung 2025/26 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 8 plus 2.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Rinko Sasaoki & Hiromi Shigeno (Foto: Michael Bergmann)

Grötzinger Musiktage 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.09.2025

Die „Grötzinger Musiktage“ gehen mit einem außergewöhnlichen literarisch-musikalischen Format in ihre zweite Runde im September.

Weiterlesen …

Karli lauscht dem Sommer

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.09.2025

Das neue Format „Klangfunke – Große Musik für kleine Ohren“ präsentiert dieses Mitmachkonzert für Kinder von drei bis sechs Jahren.

Weiterlesen …
Werbung
Kalle Randalu (Foto: Kaupo Kikkas)

1. Sinfoniekonzert

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.09.2025

Der nahe der spanischen Grenze geborene Ravel hatte eine enge Bindung zu diesem Nachbarland.

Weiterlesen …

Imusicapella

Bühne & Klassik // Artikel vom 20.09.2025

Ein sicherlich spannendes Gastspiel des Ensembles aus Imus (Philippinen) in der Stadtkirche!

Weiterlesen …
Werbung
Theaterfest (Foto: Felix Grünschloß)

Staatstheater: Theaterfest & Spielzeiteröffnung 2025/26

Bühne & Klassik // Artikel vom 20.09.2025

Tanzen, singen, dirigieren, ausprobieren, staunen: Das große „Theaterfest“ am Sa, 20.9. und die Spielzeiteröffnung des Staatstheaters nach den langen Sommerferien bildet traditionell den inoffiziellen Auftakt der Karlsruher Kultursaison.

Weiterlesen …
Quantz-Collegium

Festliche Serenaden auf Schloss Favorite

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.09.2025

Das dritte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums führt aus dem Barock in die Zeit der Klassik.

Weiterlesen …
Die Dinner Party

Die Dinner Party

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.09.2025

Bei einem eleganten Abendessen in Paris treffen unter mysteriösen Umständen drei Männer und drei Frauen zusammen.

Weiterlesen …
Terces (Foto: Philippe Laurenc)

10. Atoll-Festival

Bühne & Klassik // Artikel vom 18.09.2025

„Cirque Ahead“ heißt es seit 2016 im Tollhaus.

Weiterlesen …

Benefiz-Kammerkonzert

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.09.2025

Das Duo Maya Yoffe (Violine) und Angela Yoffe (Klavier) spielt Werke von Bach, Franck, Schubert und Paganini.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper