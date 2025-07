Festliche Serenaden im Schloss Favorite 2025

Das zweite Konzertwochenende des Quantz-Collegiums steht thematisch im Einklang mit „Macht und Widerstand“, dem aktuellen Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Vor genau 500 Jahren erhob sich der „gemeine Mann“ in den Bauernkriegen gegen die Obrigkeit. Aber auch Komponisten hatten zu kämpfen. Erstmals ist bei den drei Konzerten Andrea Beck, die ehemalige Soloflötistin der Philharmonie Baden-Baden, an der Querflöte zu hören. Sie spielt u.a. Werke von Friedrich II. von Preußen, der in jungen Jahren seinem übermächtigen Vater erbitterten Widerstand leistete, sowie seines Flötenlehrers Johann Joachim Quantz.

Es erklingen Werke von Händel, dessen Vater aus ihm einen Juristen machen wollte, und Vivaldi. Der wurde gegen Ende seiner Karriere Adressat einer kirchlichen Verbotsanweisung, worauf er Italien endgültig verließ. Einer der Höhepunkte des Abends sind die Arien aus „Don Giovanni“ und „Die Hochzeit des Figaro“ von Mozart. Auch diese beiden Opern sind gute Beispiele für „Macht und Widerstand“. Es spielen Andrea Beck (Querflöte), Boriana Baleff (Violine), Agata Rettberg (Viola), Myriam-Elena Siegrist (Violoncello) und Roman Kühn (Cembalo); es singt Cristina Bravo (Sopran). -rw