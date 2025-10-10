Festliche Serenaden im Schloss Favorite 2025

„Ein musikalisches Feuerwerk zum 350. Geburtstag der Markgräfin Sibylla Augusta“ bietet das letzte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums 2025.

1675 geboren, war sie nach dem Tod ihres Mannes, dem Türkenlouis, von 1707 bis ’33 Regentin der Markgrafschaft Baden. Als sie sich eine Hofkapelle leisten konnte, machte sie 1715 Johann Caspar Fischer, der schon am Hof ihres Vaters tätig war, zu deren Leiter. Seine Balletsuiten „Le Journal du printemps“ stehen im Mittelpunkt der Konzerte, ergänzt um Stücke von Bach und Händel. -rw