Festliche Serenaden: Quantz Collegium

Schloss Favorite in Rastatt-Förch wird zu Recht ein Schatzkästchen von europäischem Rang genannt.

Besonders beeindruckend ist die Sala Terrena, der Gartensaal mit seiner überbordenden, reichhaltigen Ausgestaltung. Es ist dem Quantz-Collegium eine große Ehre, ununterbrochen seit 1957 in diesem Saal die „Festlichen Serenaden“ zu spielen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Komponisten aus der Zeit von Markgräfin Sybilla Augusta, dem Hochbarock. Dementsprechend sind die Musiker im Stil der damaligen Zeit gekleidet. Wichtig ist dem Quantz-Ensemble, auch Werke vorzustellen, die als längst vergessen gelten. Deshalb spielt das Ensemble in wechselnder Zusammensetzung und es gibt zu jedem Konzert einen ausführlichen Programmflyer, in dem die Komponisten vorgestellt werden.

Die Auftaktkonzerte im Mai bestreiten Marcus Kappis (Oboe), Jaleh Perego und Boriana Baleff (Violine), Kilian Ziegler (Viola) und Myriam Elena Siegrist (Violoncello). Andere Besetzungen und Werke folgen am 11., 12. und 13.7., am 19., 20. und 21.9. sowie zum Abschluss am 10., 11. und 12.10. Neben Stücken von Mozart, Haydn, Händel, Rossini, Namensgeber Quantz, Bach, Vivaldi und Telemann erklingen Werke von Carl Ditters von Dittersdorf, Crusell, Andreozzi, Rolla, Pleyel, Molter sowie vom Hofkomponisten der Markgräfin, Johann Caspar Ferdinand Fischer. -rw