Festwoche „125 Jahre Christuskirche“

Beim Auftaktgottesdienst mit Gemeindefest zum Kirchenjubiläum mit Pfarrerin Gabriele Hug (Liturgie & Predigt) ist neben den Mädchenchören von Cantus Juvenum auch der Bläserkreis der Christuskirche einbezogen (So, 12.10., 10 Uhr).

Am Abend folgt „Faszination Orgel“ (18 Uhr). Am Mo, 13.10. lädt Kantor Peter Gortner ab 19 Uhr zum „Offenen Singen für alle“. Tags drauf präsentiert der Kammerchor der Christuskirche sein Programm „Das himmlische Jerusalem“(Di, 14.10. 19 Uhr), gefolgt vom Oratorienchor und dem Bläserkreis (Mi, 15.10., 19 Uhr). „Goldenes Fenster“ (Do, 16.10., 19 Uhr) ist dann das Jubiläumsprogramm von David Tasa (Trompete) und Beate Rux-Voss (Orgel) überschrieben. -rw