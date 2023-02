Figurentheater Raphael Mürle

Die Marionettenbühne Mottenkäfig zeigt am Wochenende Sa+So, 4.+5.2. um 15 Uhr das Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ für Kinder ab fünf Jahren.

Am So, 26.2., 15 Uhr, und Mo, 27.2., 9+11 Uhr, gastiert dann das Artisjok Theater aus Schweigen-Rechtenbach in der Südpfalz. Gespielt wir das Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ für Kinder ab drei Jahren. -rw