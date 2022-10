Figurentheater Raphael Mürle

Nach der aktuellen Spielplanvorstellung „Seitenblick“, bei der Stückauswahl, Spieltechnik und Bühnenwirksamkeit angesprochen und an kleinen Spielszenen erläutert wird (Di, 11.10., 20 Uhr, Eintritt frei) folgen im Oktober drei Vorstellungen.

Am Fr, 14.10. und Sa, 15.10., je 20 Uhr „Cervantes – Ein Kampf gegen Windmühlen“ und am So, 16.10., 15 Uhr, „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“. -rowa