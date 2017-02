Fit fürs Abi in 5 Tagen 2017

Dem prüfungsrelevanten Stoff des Deutsch-Abiturs in Baden-Württemberg widmet das Theater Baden-Baden zum achten Mal eine Festivalwoche.

„Agnes“, „Homo Faber“ und „Dantons Tod“ werden bei „Fit fürs Abi in 5 Tagen“ mit einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet: Vor den Aufführungen gehen Theaterpädagogen den Sternchenthemen praktisch auf den Grund, Wissenschaftler geben in Vorträgen Hintergrundinfos zu Texten wie Autoren; nach den Vorstellungen finden Diskussionen mit den Regieteams und Schauspielern statt. Die „Hörbar“ bietet neben kalten Getränken Einführungen zu allen Inszenierungen, ein „Dantons Tod“-Hörspiel und den ausschlaggebenden Studienkompass.

Seit 2016 werden die Ba-Wü-Abiturienten über „Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart“ abgefragt; seinen Fitnessgrad kann man anhand eines Quiz’ testen. Abzulesen ist der Stoff auch am Projekt „Naturlyrik Goes Slam“ (Premiere: Do, 26.1., 19.30 Uhr; Di, 7.2., 20 Uhr), bei dem Hohenbadener Gymnasiasten unter Anleitung von Lars Ruppel, dem Leiter des „Slam-Workshops“ (Mi, 8.2., 14-17 Uhr) und des „Schüler-Poetry-Slams“ (20 Uhr), aktuelle Bezüge herstellen und ihre Interpretationen im lyrischen Wettstreit präsentieren. -pat