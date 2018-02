Fit fürs Abi in 5 Tagen 2018

Zum neunten Mal macht das Theater Baden-Baden „Fit fürs Abi in 5 Tagen“.

Denn bei Deutschlands erstem Sternchenthemenfestival kommen die prüfungsrelevanten Stoffe des anstehenden Deutsch-Abiturs auf die Bühne: „Agnes“ und „Dantons Tod“ werden von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, das Workshops und Vorträge sowie Nachgespräche im Anschluss an die Vorstellungen und Filme umfasst.

Mit Volker Schlöndorffs „Homo Faber“ sowie der professionellen Videoaufzeichnung der Eigenproduktion „Dantons Tod“ wird das Theater sogar zum Kino! Auch die Elf- und Zwölfklässler können sich schon einmal fit machen: Harald Fuhrmanns „Faust I“-Inszenierung aus der Jubiläumsspielzeit 2012/13 nimmt ein Abiturthema von 2019 vorweg.

Erstmals berücksichtigt das Festival in Kooperation mit der Brahmsgesellschaft Baden-Baden und dem SWR Symphonieorchester den Stoff des Musik-Abiturs: Brahms’ Klavierquintett in f-Moll, op. 34. Büchners „Homo Faber“ läuft zusätzlich als Hörspielfassung in der Festivallounge, wo die Hörbar auch Einführungen zu den übrigen Stücken bietet; ebenso wie einen Studienkompass, der Tendenzen zur Fachwahl anzeigt. Seine lyrische Fitness kann man beim Quiz und dem von Lars Ruppel moderierten „Schüler-Poetry-Slam“ auf die Probe stellen. -pat