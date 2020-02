Fit fürs Abi in 5 Tagen 2020

Wie viele Generationen schon mit Goethes „Faust“ malträtiert wurden, weiß man nicht.

Fest steht aber, dass sich der Klassiker – genau wie „Der Steppenwolf“ von Hesse und „Der goldene Topf“ von Hoffmann – viel leichter verdauen lässt, wenn man ihn sieht und nicht nur liest. Zumal, wenn man sich dem Ganzen zusätzlich spielerisch in einem Escape-Room nähern kann: Hier gilt es, Rätsel in Fausts Studierzimmer zu lösen. Neben den Prüfungsthemen des Deutsch-Abiturs behandelt das am Theater Baden-Baden ins Leben gerufene Sternchenthemen-Festival „Fit fürs Abi in 5 Tagen“ auch Stoff der Fächer Musik und Bildende Kunst.

So spielt das SWR-Symphonieorchester in einem kommentierten Konzert Brahms’ Klavierquintett in f-Moll op. 34. Das Rahmenprogramm bereichern zudem Vorlesungen der „Abi-Uni“, Kunst- und Inszenierungswerkstätten sowie der Stadtspaziergang „Reisen – deutschsprachige Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart“. -er