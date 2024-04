Flamenco Mi Amor

Andrés Peña und seine Frau Pilar Ogalla sind ein Flamencotanzpaar der ersten Kategorie.

Sie vereinen Tradition und Moderne, haben einen edlen charismatischen Tanzstil und vermitteln Flamenco in all seiner mitreißenden impulsiven Schönheit. Das Paar stammt aus Cádiz und Jerez in Andalusien, der Wiege des Flamencos, sie aus einer Gitanodynastie, er prämiert mit dem ersten Preis des Concursos der „Bienale de Sevilla“ 2000.

An der Seite des Tanzpaares stehen Sänger Juan Cárdenas aus Sevilla und Gitarrist Francisco Manuel Lucas Saucedo, die in der Show von den Tänzerinnen Corinna Han und Silke Krause, Studentinnen der Càtedra de Flamencologia Mannheim, unterstützt werden. Künstlerische Leitung und Veranstalter: Renate Wagner. -rw