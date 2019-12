Flashdance – Das Musical

Er zählt zum Kult der 80er und hat den Tanzfilm mit seinen eingängigen Disco-Klassikern nachhaltig geprägt.

Jetzt versucht sich das Arbeiterklassenmädchen Alex Owens auch in der modernen Bühnenadaption über Songs wie „Flashdance – What A Feeling“, „Maniac“, „I Love Rock’n’Roll“ und „Gloria“ ihren Traum von der klassischen Ausbildung an der Pittsburgher Akademie zu ertanzen.

INKA verlost 2 x 2 Tickets für die Vorstellung am Mi, 22.1. um 20 Uhr. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „What A Feeling“. -pat