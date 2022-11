Flöten für die Ukraine-Hilfe

Gemeinsames Benefizkonzert des Blockflötenensembles der Lutherana und des Karlsruher Holzflötenensembles (Leitung: Kirsten Christmann & Martin Heidecker).

Es erklingen Blockflöten von kleinen Sopranino bis zum großen Subbass mit Werken aus der Renaissance bis in die Gegenwart. Eintrittsspenden gehen an die Rosinen-Initative, die Hilfsgüter in die Ukraine bringt. -rowa