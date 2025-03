Flow – Tage der Nachhaltigkeit 2025

Wie möchten wir unsere Zukunft gestalten?

Was sind die guten Beispiele, die richtigen Geschichten, um das Leben auf der Welt in einen guten Flow zu bringen? Das fragen sich Badisches Landesmuseum und Staatstheater, KAT – Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel (KIT), die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH, das Orchester des Wandels, Staatliche Kunsthalle, Stadtbibliothek, Substage, Tollhaus und ZKM an zwei „Tagen der Nachhaltigkeit“.

In „Grad jetzt“ (Sa, 5.4., 20 Uhr, Studio), ihrer mit Greenpeace und dem Naturfotografen Markus Mauthe entstandenen „Show gegen die Angst“, begibt sich Louisa Schneider an fünf Kipppunkte vom brasilianischen Regenwald über den Senegal, Kanada und Grönland bis hinunter zu den ausgebleichten Korallen des Great Barrier Reefs. Das über die Spielzeit groß angelegte spartenübergreifende Projekt „Paradise Found – Wo ist dein Paradies?“ des partizipativen Digitaltheaters fragt die Karlsruher nach ihrem ganz persönlichen Paradies. Nach der zweiten Episode am Dezember geht es am Sa, 5.4. an drei Stationen ab 12 Uhr parallel und bei freiem Eintritt weiter mit „Unsre kleine Kneipe“ (Triangel), „Democatrie/Lapa Lux“ (ZKM-Foyer) und „Science, Bitch!“ (vor dem Naturkundemuseum).

Welches Element im Mittelpunkt des sechsten Sinfoniekonzerts (Öffentl. Generalprobe: Sa, 5.4., 12.30 Uhr; So, 6.4., 11 Uhr mit Gratisworkshop „Malen und Basteln mit dem Klimamonster“ für Kinder von sechs bis zwölf; Mo, 7.4., 19.30 Uhr) steht, ergibt sich aus den dargebotenen Werken von Benjamin Britten („Four Sea Interludes op. 33a“), Alexander Glasunow („Das Meer op. 28“), Claude Debussy („La Mer. Trois esquisses symphoniques“) und des 1950 geborenen taiwanesisch-österreichischen Komponisten Shih (Klanginstallation „Schweigendes Meer“ über die metaphorische Bedeutung von Plankton für großes Orchester, gemischten Chor und Kinderchor); begleitet von Filmen der Fotografin und Leiterin der Ocean Gallery Stuttgart Julia Ochs, die außerdem den Workshop „Meereswelten entdecken“ (acht bis 13 Jahre) anbietet.

„Fake News in Debatten? – Klima-Desinformation entlarven und kontern“ ist ein weiterer Workshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit den KIT-Kommunikationswissenschaftlerinnen Dr. Clara Christner und Lisa Gaffney. Parallel geht’s mit Rolf Bostelmann und Ina Nadolny (Aland) auf den Science-Walk „Die Hitze des Tages und der Nacht – Wassermanagement und Klimaanpassung in der Stadt“ (je Sa, 5.4., 14 Uhr); tags drauf heißt es „Entdecke Karlsruhes Wasserwege!“ auf dem „Trinkbrunnen-Spaziergang“ (So, 6.4., 16 Uhr) mit Wasserkurator Thomas Frank, Tastings und Quiz.

Und im Rahmen der BLM-Ausstellung „Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen“ findet der Workshop „Kreatives Upcycling zu Ostern – Das Müllmonster im Luftschloss“ statt (So, 6.4., 14-17 Uhr, Schloss, alle Workshops & Walks: Neues Entrée, Eintritt frei, Anmeld.: ina.kortus@staatstheater.karlsruhe.de). Shihs als Konzert außerdem live gespielte Raum-Klang-Installation „Tanzendes Meer“ (Sa, 5.4., 16 Uhr, ZKM-Lichthof 8) empfindet das Innenleben des Meeres künstlerisch nach. Im Anschluss Gespräch mit dem Macher, Zell- und Entwicklungsbiologe Prof. Thomas Bosch (Uni Kiel) und ZKM-Vorstand Alistair Hudson sowie Führungen durch die ZKM-Ausstellung „Fellow Travellers“ zu den Meeresstudien von Courbet und Schirmer (Kunsthalle) sowie den „Singenden Pflanzen“ (ZKM-Hertzlab, Eintritt frei). Auf der Podiumsdiskussion „Das Ozeanische Gefühl“ (So, 6.4., 13.30 Uhr, Neues Entrée, Eintritt frei) diskutieren Prof. Alexander Haumann vom Projekt Antarctica Insync (AWI), Julia Ochs, GMD Georg Fritzsch und Heinrich Gözenleuchter (Orchester des Wandels), wie Kunst das Bewusstsein für die Fragilität des Planeten schärfen, Impulse zum Handeln geben und mit der Wissenschaft zusammenarbeiten kann.

Bei „Poetry Slam Gala For Future Deluxe“ trifft Poetry auf Science Slam, Tanz auf Musik und Kunst auf Wissenschaft mit dem Moderator des „Dead And Alive“-Slams Philipp Herold, dem zweifachen deutschsprachigen Meister im Poetry-Slam und Gewinner des „Deutschen Kleinkunstpreises“ Sebastian 23, dem Herausgeber des Buches „Poetry For Future“ Samuel Kramer, den Science-Slammern Viviane Renon und Christian Scharun, der Tanzschule Xtra-Dance und Sarah Lesch, die zu den wichtigsten Protagonistinnen der neuen deutschen Liedermacherszene zählt (So, 6.4., 20 Uhr, Großes Haus).

Zeitgleich zur Wiederaufnahme „Zukunft – Ja, Nein, Vielleicht, haha“ (So, 6.4., 18 Uhr; Mo, 7.4., 10 Uhr, Insel, anschl. Publikumsgespräch, ab 14 Jahren) ist „Vom Recht auf Zukunft zur Zukunftsweltstadt“ als Preview zur Premiere „Die Hitze und das Recht“ (So, 6.4., 18 Uhr, Studio, Eintritt frei) angesetzt und im „Materialkarussell“ fordern diverse Kulturorte unterm Motto „Nimm’s mit!“ auf, aussortierten Dingen ein neues Leben zu geben (Sa, 5.4., 12-15 Uhr, BLM, Junge Kunsthalle, Tourist-Info, Tollhaus & Staatstheater). -pat