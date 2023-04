Wer bin ich?

Und will ich so sein? Samuel, 17, muss eine Ehrenrunde drehen und kommt in die Klasse von Sophie und Fabio. Irgendwie ist der Neue cool, aber auch unnahbar. Interessiert er sich für die aufgeweckte Sophie? Sie zumindest scheint interessiert – hat aber auch den stilleren Fabio sehr gerne. Aber so richtig will der nicht anbeißen. Steht der etwa auf Samuel? Und wer ist die geheimnisvolle „Madame_XY“ auf Instagram, die Samuel dauernd anhimmelt?

Zwischen Lachen, Streiten und Gefühlsschwankungen aller Art versuchen die drei, miteinander klarzukommen. „Fluid“ zeigt drei junge Menschen auf der Suche nach ihrem Selbstbild. Wohin mit Gefühlen wie Liebe, Eifersucht oder Traurigkeit? Darf man zugeben, dass man unsicher, verletzlich, manchmal einfach nur lost ist? Und wie viel Mut braucht es, um zu den eigenen Wünschen und Sehnsüchten zu stehen?

Auf der Bühne: Chris Irslinger und Laura Albrecht, Regie: Rob Doornbos. Auf Anfrage auch an Sonderterminen für Schulen buchbar. -rw