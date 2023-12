Frank Dupree Trio

Amerikanisch, bunt und ausgelassen geht es kurz vor mit „Swinging Christmas“ zu, wenn Frank Dupree und sein Trio mit der Deutschen Staatsphilharmonie den vibrierenden Sound des Jazz aus Gershwins „Rhapsodie In Blue“ zum Klingen bringt, oder Duke Ellington und Billy Strayhorn Tschaikowskis „Nussknacker“ auf den Kopf stellen.

Zudem stehen Eigenarrangements des Pianisten und Dirigenten Frank Dupree von Songs wie „White Christmas“ auf dem Programm.

Zum Vormerken: 2024 starten die „Meisterkonzerte“ am Fr 8.3. mit einem Klavierabend der Marta Argerich-Meisterschülerin Shin-Heae Kang; am 13.4. spielt Meistercellist Mischa Maisky Schostakowitschs Cellokonzert, am Pult der „Bayreuther Ring“-Dirigent 2023, Pietari Inkinen. -rw