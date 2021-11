Mit Frank Dupree kehrt einer der erfolgreichsten Karlsruher Alumni an seine Ausbildungsstätte Schloss Gottesaue zurück und präsentiert Stücke für Klavier und/oder Schlagzeug.

In Bartóks Sonate Sz. 110 wechseln sich zwei Klaviere und Schlagzeug in der Hauptrolle ab, Darius Milhauds schrieb „Scaramouche“ für zwei Klaviere. In Steve Reichs Quartett von 2013 für zwei Klaviere und zwei Vibrafone blitzen für den Minimalkomponisten ungewöhnliche Harmonien und Strukturen auf. Ganz ohne Klavier kommt John Cages „Living Room Music“ für Schlagzeug- und Sprech-Quartett aus.

Hier wird auf Hausrat gespielt und ein Gedicht von Gertrude Stein gesprochen. Neben Dupree sind Adrian Brendle als zweiter Pianist sowie Rie Hotta, Nico Wolbert und Aaron Buß (Schlagzeug) beteiligt. -fd