Franziska Wanninger

Franzi ist „Furchtlos glücklich“ außer sie hockt gerade beim Zahnarzt.

Dann mischt sich unter das Glück nicht nur eine leichte Dentistenphobie, sondern zufällig auch noch die Sehnsucht nach der großen Liebe. Der neue Doc arbeitet sich nämlich mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karieskern und mit seinem Charme tief in Franziska Wanningers Herz. Was nicht minder schmerzhaft ist. Und vor allem: ohne Betäubung!

Da braucht’s erst einmal eine Fortbildung auf dem Furchtlos-Glücklich-Seminar, das auch dem Publikum das Fürchten lehrt. Wie schon in ihren zwei vorigen Programmen changiert die preisgekrönte Bayern-Kabarettistin erneut ohne Mühe zwischen derbem Grantler und zarter Städterin, zwischen Sprach- und Liedkabarett. -bes