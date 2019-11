Frauensache

Fortschritt ist keine Selbstverständlichkeit und kein zuverlässig laufender Prozess.

Das muss auch die Frauenärztin Beate erfahren: Sie gibt ihre Praxis auf dem Land in die Hände der jungen, freundlichen Ärztin Hanna weiter. Doch noch in der Übergabephase kommt eine Frau mit Abtreibungswunsch in die Praxis und damit Hannas kritische Position zum Schwangerschaftsabbruch zum Vorschein. Zwischen der liberal geprägten Beate und ihrer jüngeren, konservativen Nachfolgern rumort es.

Lutz Hübner und Sarah Nemitz greifen in dieser Uraufführung aktuelle Strategien der Neurechten auf. Zur Vermittlung konservativer Frauenbilder behilft man sich charismatischer, weiblicher Vorbilder, die engagierte Mutterrollen verkörpern. Mit Themen wie Abtreibung wird dabei bewusst emotionalisiert. Alexandra Liedtke führt Regie. -fd