Frl. Meyers Bettgeschichten

In der Nacht begegnet sich, was am Tag niemals zusammen kommen würde.

Unter dem Mantel der Dunkelheit, getrieben von Schlaflosigkeit und verwirrt von ihrer Bettlektüre, taumelt Fräulein Meyer des nächtens mitten hinein in eine Begegnung der besonderen Art. Was genau sich in diesen Stunden zwischen Traum und Schlafwandeln ereignet, weiß allerdings noch keiner, denn die Stupid Lovers, Nicole Erichsen und Gunter Lösel, improvisieren frei aus dem Moment heraus, spontan, absurd und herrlich komisch. -bes