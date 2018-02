Frl. Meyers Bettgeschichten

Des Nachts begegnet sich ja so manches, was am Tage niemals zusammenfinden würde.

Diese Erfahrung muss auch Fräulein Meyer machen, wenn die Stupid Lovers vom Improtheater Bremen sie schlafwandlerisch sicher in eine Welt des Halbrealen taumeln lassen, in die sich allerlei Fetzen aus dem Zuschaueralltag mischen. -pat