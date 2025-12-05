Vermeintlich schlimmste Nachrichten muss das Polizistenduo Blunt und Gobbel am Vorweihnachtsabend einem betagten Ehepaar überbringen.

Ihre Tochter ist tot! Aus Angst ums Wohlergehen der Corners verfangen sich die Ordnungshüter in einem absurden Lügengerüst...

„Frohes Fest?“ von Anthony Neilson ist „eine very britische Komödie“, die sich fröhlich-schonungslos über sämtliche Tabus hinwegsetzt. -pat