Gardi Hutter
Bühne & Klassik // Artikel vom 31.10.2025
Mit ihrem eigensinnigen Humor und ihrer großartigen Körperlichkeit begibt sich die berühmte Clownerin Gardi Hutter auf eine Reise durch die Geburt der Dinge.
Das Ergebnis des gemeinsam mit dem „Familie Flöz“-Begründer Michael Vogel erarbeiteten Stücks „Gardi Zero“ ist ein Fest der Fantasie: clownesk, grotesk, poetisch. -rw
Fr, 31.10., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
