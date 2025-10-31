Gardi Hutter

Bühne & Klassik // Artikel vom 31.10.2025

Mit ihrem eigensinnigen Humor und ihrer großartigen Körperlichkeit begibt sich die berühmte Clownerin Gardi Hutter auf eine Reise durch die Geburt der Dinge.

Das Ergebnis des gemeinsam mit dem „Familie Flöz“-Begründer Michael Vogel erarbeiteten Stücks „Gardi Zero“ ist ein Fest der Fantasie: clownesk, grotesk, poetisch. -rw

Fr, 31.10., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

Anfang « Takata Takata | Tanz Karlsruhe 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 5 und 1.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Jannik Freestyle

Abgesagt: Jannik Freestyle

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025

Rainbow Flick, ein Doppelter Around The World oder die Zidane-Rolle – wenn Fußballfreestyler Jannik Singpiel losdribbelt, um einen seiner fast 300 Tricks zu vollführen, staunen nicht nur Thomas Müller und Toni Kroos!

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Tanz Karlsruhe 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.11.2025

Ein tänzerisch ungemein facettenreiches Programm mit großen und kleinen internationalen Tanzkompanien und der regionalen Südwestszene präsentiert das Festival „Tanz Karlsruhe“ 2025.

Weiterlesen …

Gardi Hutter

Bühne & Klassik // Artikel vom 31.10.2025

Mit ihrem eigensinnigen Humor und ihrer großartigen Körperlichkeit begibt sich die berühmte Clownerin Gardi Hutter auf eine Reise durch die Geburt der Dinge.

Weiterlesen …
Werbung
Claudio Spieler (Foto: Salar Baygan)

Takata Takata

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.10.2025

In einem magischen Garten voller spannender Sounds aus aller Welt treffen die Musiker Ingvo und Claudio auf die Flamencotänzerin Marina.

Weiterlesen …
Anna-Marie Maas (Foto: Arno Kohlem)

1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Weiterlesen …
Anouk Minou Toth

Zwölf Cellisten

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

Je sechs Cellisten aus Eindhoven und aus Karlsruhe vereinen sich zu einem außergewöhnlichen Klangkörper.

Weiterlesen …
Familie Flöz

Familie Flöz

Bühne & Klassik // Artikel vom 25.10.2025

Im neuen Stück „Finale (eine Ouvertüre)“ des Maskentheaters entstehen aus dem Nichts gleich drei kleine Universen, in denen sich die Flöz’schen Charaktere ihren Alltagssorgen widmen.

Weiterlesen …
Stupid Lovers

Stupid Lovers

Bühne & Klassik // Artikel vom 25.10.2025

Als Improtheater sind Nicole Erichsen und Gunter Lösel auf Situationskomik eingestellt.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper