Sie ist die Wiedergängerin unter den Clowns.

In sieben von bisher acht Programmen stirbt Gardi Hutter alias Hanna am Ende; in „Gaia Gaudi“ ist die Clownin gleich von Anfang an tot. Dem Publikum dieses wortlosen, aber musikalischen Komischen Stücks, einer Koproduktion des Züricher Theaters am Hechtplatz und dem Theaterhaus Stuttgart, wird das sofort klar – nur der armen Hanna nicht… -pat