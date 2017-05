Gastspiele am Staatstheater

Unweit von Karlsruhe wird Ballett-Nachwuchs ausgebildet.

In ihrem Gastspiel zeigen die Studierenden der Akademie des Tanzes Mannheim, was in ihnen steckt – ihr Programm ist klassisch, modern und beinhaltet auch Eigenkreationen (Sa, 20.5., 19 Uhr + Mi, 14.6., 20 Uhr, Badisches Staatstheater, Kleines Haus).

Die Gruppe Theater Total aus Bochum stellt sich mit einem selten aufgeführten Spätwerk von Shakespeare vor: „Perikles“ zeigt auf, wie wichtig der Wille zum offenen Dialog für eine Gesellschaft war und ist (Fr, 26.5., 20 Uhr; Sa, 27.5., 19 Uhr, Insel). Über die Unterschiede zwischen Intendanz und Intrige klärt Annette Postel in „Sing Oper Stirb!“ auf – ein tragisch-komisch-parodistischer Abend über die Oper (mit Peter Schnur am Klavier; Mi, 7.6., 20 Uhr, Kleines Haus). -fd