Gastspiele am Staatstheater

Ausgangspunkt für Leon Janaceks Oper „Das schlaue Füchslein“ war eine Bildergeschichte von 1920.

Die projizieren Boris Kehrmann und Dominic Limburg in der „Oper am Klavier“ an die Wand und stellen dabei Janaceks Musik unterhaltsam vor (So, 30.12., 19 Uhr, Kleines Haus). Quer durch die Geschichte und Gegenwart blonder Musik geht es beim musikkabarettistischen Gastspiel von Annette Postel, Gunzi Heil und Joe Völker (Sa, 12.1., 19.30 Uhr, Kleines Haus). -fd