Ein Tanztheaterstück über Schubladendenken für alle ab sieben Jahren.

Mit Musik, Bewegung, Objekten und Neugierde werden in dem neuen Stück der Companie M Vorurteile hinterfragt und so manche Schublade ins Wanken gebracht. Gefüllt mit sphärischen Klängen eröffnet sich ein Raum, der sich nach und nach mit Schubladen füllt. Wohin und was tun damit? Begleitet von Percussion, Sounds und Melodien entdecken die drei Performer einen Weg, den mit Vorurteilen gefüllten Schubladen eine Ordnung zu geben und einiges in Bewegung und durcheinanderzubringen.

Die eine erzählt, der andere schaut zu, die andere macht auf, der andere macht zu, die eine lehnt an, die andere lehnt ab. Ich so und du so. Aber stimmt das überhaupt? Gehört das dahin? Gehört das so? Oder so? Performance: Nedjma Schreiner, Fatih Peker, Miriam Lemdjadi; Regie, Dramaturgie & Choreografie: Giuseppina Tragni und Sarah Herr; Musik: Peter Hinz und Michele Ciccimarra. -rw