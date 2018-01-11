Das erste Konzerthighlight der Christuskirche gleich im Januar.

Als Neujahrskonzert gastiert erstmals das A-cappella-Quartett German Gents aus Berlin in Karlsruhe, das 2018 aus ehemaligen Sängern des Staats- und Domchors – einem der renommiertesten deutschen Knabenchöre – hervorging. Bereits kurz nach Gründung gewannen Thoma Jaron-Wutz und Armin Horn (Tenor), Raphael Riebesell (Bariton) und Marcel Raschke (Bass) beim „Internationalen A-cappella-Wettbewerb“ 2019 in Leipzig den ersten Preis, den Publikumspreis sowie zwei weitere Sonderpreise.

Auf der Bühne verbinden sie den Charme amerikanischer Klassiker der 50er und 60er Jahre mit den funkelnden Melodien der Goldenen 20er – und schlagen dabei mit Charme und Esprit zugleich den Bogen in die Gegenwart. Moderne Popsongs und selbst virale Social-Media-Trends finden bei ihnen ebenso Platz wie die Tradition romantischer Männerchormusik. Dem auch auf großen Events wie dem „Rheingau Musik Festival“ gebuchten Quartett mit folgen auf Tiktok und Instagram 900.000 Fans, ihre Clips erzielen regelmäßig Mio. von Views. -rw