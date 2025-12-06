Geschichten aus dem Wiener Wald

Verkäuferin Marianne ist die Verlobte Oskars, der mit Fleischwaren sein Geld verdient.

Als sie Alfred begegnet, einem Spieler, charmant und leichtlebig, bricht sich die Sehnsucht nach einem freien Leben Bahn. Sie bekommt ein Kind – und wird verlassen. Um zu überleben, heuert sie im Rotlichtmilieu an.

In Ödön von Horváths Volksstück sind Geld und Liebe in der Herrengesellschaft eng verquickt. Tom Kühnel und Johannes Hofmann knüpfen an Horváths zahlreiche musikalische Verweise an und überführen den Stoff in eine Pop-Oper. Alle Dialoge, alle Texte werden gesungen. -rw