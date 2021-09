Nachdem „Gianni Schicchi“ bereits in der vergangenen Spielzeit als Stream zu sehen war, kommt die tragikomische Figur aus Puccinis Einakter nun auf die reale Bühne.

Angelehnt an eine Episodenfigur aus Dantes „Göttlicher Komödie“ gerät Schicchi in ein großes Verwirrspiel rund ums Erbe der (noch) reichen Florenzer Familie Donate. Mit viel Ironie und Slapstick setzt Puccini das Libretto von Giovacchino Forzano in Töne.

Den Gianni Schicchi verkörpern Armin Kolarczyk und Tomohiro Takada. Regie führt Anja Kühnhold. -fd