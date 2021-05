Mit einer der schönsten komischen Opern aus Italien feiert die Oper des Staatstheaters ihre große Livestream-Online-Premiere.

Nämlich Giacomo Puccinis berühmter Einakter „Gianni Schichi“, ursprünglich Teil seines „Trittico“. Familie Donati wurde vom verblichenen reichen Onkel enterbt. Da aber noch niemand das Testament gesehen hat, soll es kurzerhand dem Notar neu diktiert werden. Dafür schlüpft der stadtbekannte Schlaumeier Gianni Schicchi in die Rolle des altersschwachen Onkels. Aber Schicchi macht nur scheinbar gemeinsame Sache mit der geldgierigen Familie. Am Ende sind die Betrüger die Betrogenen und das Erbe landet bei denen, die es am meisten verdienen.



Bereits am So, 9.5. findet von 11 bis 12 Uhr digital die einführende Veranstaltung „Sonntag vor der Premiere“ statt, eine Anmeldung ist erforderlich. Der Premieren-Livestream am Mi, 12.5. um 19 Uhr ist kostenfrei, danach liegt der Ticketpreis bei 13,50 Euro (erm. neun Euro, Support-Ticket 22,50 Euro). -pat