Giga-Hertz-Preis 2019

Zum zehnten Mal verleihen das ZKM und das SWR-Experimentalstudio den „Giga-Hertz-Preis“ für elektronische Musik.

Als Hommage an die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen in Karlsruhe durch Heinrich Hertz belohnt der Preis AkteurInnen der elektronischen Musik für „visionäre und pionierhafte Leistungen“. Hauptpreisträgerin 2019 ist die französische Komponistin Éliane Radigue. Mittlerweile 87 Jahre alt, gehört sie zu den Frauen, die die elektronische Musik mit am stärksten prägten. Ihre meditativen, pointilistischen, flächigen Stücke siedeln sich zwischen Ambient und Akademia an. Charakteristisch ist ihr Einsatz des ARP2500-Modularsynthesizers. Daneben gehen Produktionspreise an Artemie-Maria Gioti, Otto Wanke, Hongshuo Fan und Panayiotis Kokoras.

Die beiden letzteren sind, neben Hans Tutschku, mit Musik bei der Preisverleihung am Sa, 23.11., 19 Uhr, im Medientheater vertreten. Ein zweites Konzert mit Gioti und Wanke und den PreisträgerInnen von 2018, Graycode und jiiiiin, gibt’s um 20.30 Uhr im ZKM-Kubus. Dort findet auch der komplette Sonntag statt. Nach dem Film „Virtuoso Listening“ von Anaïs Prosaïcs über Éliane Radigue und ihr Werk am So, 24.11. ab 15 Uhr spricht François Bonnet von der Pariser Groupe de recherches musicales über Radigues Musik. Ihr lässt sich dann im Konzert um 19 Uhr im ZKM-Kubus ganz gezielt lauschen. Ein neues Stück wird uraufgeführt und mit Klarinettistin Carol Robinson, Yannick Guédon und Bertrand Gauguet sind drei Musiker beteiligt, die eng mit Radigue zusammenarbeiten. -fd