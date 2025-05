Einfach nur bewundernswert, dieser großartige Musiker und unermüdliche Friedensmahner.

Auch in diesen schlimmen Zeiten engagiert sich der „King Of Klezmer“ Maestro Giora Feidman weiterhin kraftvoll und einfühlsam für eine Welt ohne Waffen und Grenzen. Der international renommierte Klarinettist und Friedensbotschafter Preisträger mehrerer „Klassik-Echos“ und Interpret der „Oscar“-prämierten Filmmusik von Spielbergs „Schindlers Liste“ appelliert auf seiner aktuellen Tournee „Revolution Of Love“ für ein friedliches Miteinander und mehr Liebe und Harmonie.

Das Konzertprogramm enthält sowohl Songpreziosen des traditionellen Klezmers, Tangomeisterwerke als auch ausgewählte Kompositionen aus den aktuellen CDs. -rw