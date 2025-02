Die tragische Geschichte eines Bauernmädchens, das sich in einen Inkognito-Adligen verliebt und an gebrochenem Herzen stirbt, als sie die Wahrheit über die Identität von Prinz Albrecht erfährt, wurde 1842 in Paris uraufgeführt und gehört seitdem zum Repertoire fast aller großen Theater der Welt.

Das klassische Ballett wurde auf Grundlage einer einst von Heinrich Heine überlieferten Legende geschaffen: die Willis, rachsüchtige Geister von betrogenen Jungfrauen, in deren Gemeinschaft auch Giselle (hier in Person der argentinischen Ballerina Ana Sophia Scheller) nach ihrem Tod aufgenommen wird. In der Sprache und Schönheit des Balletts erzählen Weltklassetänzer diese dramatische Geschichte von Liebe und Verrat mit atemberaubenden Choreografien und den und wunderschönen musikalischen Motiven des Komponisten Adolphe Adam. Das Künstler aus der ganzen Welt vereinende International Classical Ballet unterstützt auch mit seiner „Giselle“-Vorstellung in Bühl als einzigem Tourtermin in ganz Deutschland (!) das Kiew Grand Ballett bei der Wiederherstellung des renommierten Kyiv State Ballet College. -pat